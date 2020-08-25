جامعة المنوفية تلغي "العزل" بمعهد الكبد وتناقش الاستعداد للعام الجديد

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، جلسة مجلس الجامعة لشهر أغسطس، بحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، والذى شارك عبر الإنترنت، ونواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نانسي أسعد للتعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجوري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

واستهل مبارك الجلسة بمتابعة إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية، واستعرض الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، وسبل تطبيق التعليم الهجين فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يستند التعليم الهجين إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بعد" .

كما ناقش الاجتماع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة والمقررات، وتقسيم الطلاب على مدار الأسبوع بحيث يتواجد نصف العدد ثلاثة أيام والنصف الآخر ثلاثة أيام، ويتم طباعة كارنيهات بألوان مختلفة لضمان عدم التكدس والالتزام بأيام الحضور، مع الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يوميًا، والمعامل، مع التشديد على ارتداء الكمامات الواقية، واستخدام المطهرات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتشغيل بوابات التعقيم.

ووافق المجلس على تجميد قرار مستشفى العزل بمعهد الكبد القومي، والذي تم تجهيزه لاستقبال الحالات المصابة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة بفيروس كوروناـ وذلك لعدم وجود حالات بالمستشفى، وتجهيز الجناح الفندقي بالمستشفى الجامعي ليكون فى حالة استعداد في حال ظهور إصابات، مع متابعة الوضع الراهن لانتشار الفيروس وإعلان حالة الطوارئ عند وجود مستجدات، ومتابعة العمل بمعهد الكبد القومى لعلاج أمراض الكبد وتأدية مهامه.

وأحاط مبارك المجلس بجدول الأعمال والموافقة على مقترح تعديلات اللائحة الداخلية للبرنامج المتميز للعلوم المعرفية والتخاطب بنظام الساعات المعتمدة بقسم علم النفس بكلية الآداب، والموافقة على مقترحات تعويض فترة توقف طلاب الامتياز عن التدريب نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا.