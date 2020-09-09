القصير: الفلاح المصري يلعب دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي

توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر في كافة أرجائها، بمناسبة العيد الـ68 للفلاح المصري.

وقال القصير: إن الفلاح المصري، له دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي المصري والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن معدن الفلاح المصري الأصيل قد تجلى في وقت المحن والشدائد التي مر بها الوطن، حيث لم يتخلى أبدا عن دوره في الإنتاج على مر العصور، حتى في أوقات الحروب والثورات التي كان دائما في طليعتها.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الفلاح المصري، لم يتوقف عن العمل والإنتاج حتى في ظل أزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بكافة دول العالم، الأمر الذي ترتب عليه عدم وقوع أزمة في توفير الغذاء، بل وارتفعت خلالها كمية الصادرات الزراعية المصرية، ونجحت في غزو أسواق مختلفة بدول العالم.

وأكد أن الحكومة المصرية تقدر ما يبذله الفلاح المصري من جهود، وتضعه دائما نصب أعينها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له، ودعمه وإرشاده بالنظم والممارسات الزراعية الحديثة، ليواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد منظومة متكاملة للتخطيط تتطلب اتباع المزارعين لكافة الإرشادات والتوصيات التي تصدر عن الحكومة والوزارة.

وأشار القصير إلى أن الوزارة تسخر كافة أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري، وتقديم كافة أشكال الدعم له، لزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى معيشته.

الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وجه التهنئة إلى فلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، معربا عن تقديره لكل ما يقوم به المزارع المصري، لتحقيق التنمية المصرية.