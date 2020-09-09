مجموعة شباب مصريين يصممون "روبوت" لتعقيم المستشفيات والمنشآت (فيديو)

كشف المهندس أحمد عبد الباقي، المسؤول عن الفريق القائم بصناعة الروبوت المصري، عن تفاصيل تصميم روبوت يعقم المستشفيات والمنشآت بكفاءة فائقة، قائلا: إن الفريق البحثي بدأ هذا الملف منذ 2015 بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الأوروبي لتصميم روبوتات بنفس جودة وقدرة المنتجات الأوروبية وبعقول مصرية.

وأضاف "عبد الباقي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أنه مع بداية العام الجاري، وانتشار فيروس كورونا، بدأت مجموعة من المهندسين والأطباء للوصول لشيء باستخدام الروبوت، يمكن من خلال تعقيم الأشياء بشكل آمن وبكفاءة عالية، إذ جرى استخدام التكنولوجية الجديدة والآشعة فوق البنفسجية لقدرتها على قتل الفيروسات والبكتيريا.

وأشار إلى أنه جرى عمل اختبارات كثيرة على الروبوت للتأكد من تأدية مهامه والقضاء على الفيروسات والبكتيريا، كما أنهم ينظمون حملات للتوعية بعمل الروبوت، وما يقدمه من قيمة مضافة، "عاوزين نوصل بسرعة إن يبقى عندنا حاجة تفيد البلد وتقدمنا لقدام أكتر من بلاد كتيرة معندهاش التكنولوجيا دي".