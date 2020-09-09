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تحرير 276 محضرًا في حملات تموينية بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
06:41 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شنّت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حملات تموينية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة خلال الفترة من 1 حتي 7 سبتمبر2020 ، أسفرت عن  تحرير  276 محضرًا تموينيًا بمراكز ومدن المحافظة، وضبط 64 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وتنوعت المحاضر بين الغش التجارى وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتقليد العلامات التجارية وعدم وجود شهادة صحية وإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم مزاولة النشاط في أوقات العمل

 

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