هل يدفع مستأجر الوحدة السكنية رسوم التصالح؟.. "الإسكان" ترد

من ضمن أكثر الأسئلة شيوعًا بين المواطنين في إطار ملف التصالح في مخالفات البناء، مدى قانونية تحمل مستأجر وحدة سكنية تقع ضمن عقار مخالف، رسوم التصالح ورسوم تقنين الوحدة، وهو ما تجيب عنه "الوطن" في السطور التالية:

يقول الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني والمتابعة على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لـ"الوطن"، إن المتقدم للتصالح وفقاً للقانون هم أصحاب الشأن، وهذا اللفظ ينطبق على مالك العقار كاملًا، أو مالك الوحدة السكنية الواقعة ضمن نطاق العقار.

ويتابع: "المتضرر أو من ستقع عليه الإجراءات في حالة عدم التصالح هو مالك الوحدة، إنما المستأجر ليس عليه أن يتقدم بطلب التصالح، لأنه قانونيًا ليس صاحب الوحدة السكنية، فصاحب الوحدة السكنية هو المثبت به ملكيته للعقار".

"عشان مايتنصبش عليك".. احذر هذه الأشياء أثناء تقديم أوراق التصالح في مخالفات البناء

ورصدت "الوطن" الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح.. كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب.

- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح.

- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.

- عقود البيع المشهرة أو الإيجار.

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

- سداد رسم الفحص.

- دفع 25% قيمة التصالح في مخالفات البناء.

- تقوم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب استمارة 3 لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة.

هل تسدد قيمة التصالح في مخالفات البناء بالتقسيط؟

قال مصدر بمحافظة القاهرة إن أي مواطن يرغب في التصالح على مخالفات البناء ويريد السداد على أقساط ودفعات وفق ظروفه ورغبته، بإمكانه القيام بذلك، والاستفادة من تلك الميزة، وذلك ضمن إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين في السداد.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أن المواطن يقدم طلب التصالح ويسدد 25% كقيمة جدية التصالح، وبعد البت في طلبه بالقبول عليه أن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، وإن لم تسمح ظروفه بذلك، فبإمكانه التقدم بطلب إلى اللجنة لسداد قيمة التصالح المقررة بالتقسيط على دفعات، وستتم الموافقة على طلبه من باب التيسير على المواطنين.

وأشار إلى وجود تواصل مع البنوك لتقديم قروض للراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وفي تصريح سابق، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، محذرًا مَن لم يتقدم بإجراءات التصالح في هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.