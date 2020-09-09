توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. درجات حرارة معتدلة وأمطار بأماكن متفرقة

يتابع الكثير من القراء حالة الطقس بسبب تقلبات حالة الجو، واقتراب موعد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف، المعروف عنه عدم استقرار الأحوال الجوية، إذ يكون معتدل تارو ومتقلب تارة أخرى.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد تقرير حالة الطقس على أنحاء الجمهورية خلال الأيام الـ3 أيام المقبلة، إذ تنخفض درجات الحرارة قليلا خلال الـ72 من الخميس حتى السبت المقبل، ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

وبسبب ارتفاع نسبة الرطوبة يزداد الإحساس بالحرارة، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وسيناء، وتتكون في الساعات الأولى الشبورة المائية قرب المسطحات المائية والأراضي الزراعية.

وعن أماكن سقوط الأمطار فتكون هناك أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، وعلى مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة (30%) يومي الخميس والجمعة، أما السبت فمتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية فقط، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الخميس 10 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة الكبرى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة الكبرى 41 والصغرى 28.

طقس الجمعة 11 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 36 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

السبت 12 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمي 35 والصغري 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 35 والصغري 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمي 30 والصغري 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمي 32 والصغري 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمي 37 والصغري 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمي والصغري 42 والصغري 28.