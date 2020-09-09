محافظ قنا يقرر تعيين 4 من مصابي العمليات الحربية وأهالي الشهداء

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا القرار رقم 314 لسنة 2020 بتعيين 4 مواطنينن من مصابي العمليات الحربية وأهالي الشهداء علي موازنة الديوان العام والوحدات المحلية للعام المالي الجاري، طبقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة رقم 13 لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .

وأوضح المحافظ أن القرار شمل تعيين: صفوت محمد حسن احمد بوظيفة معاون خدمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، عبدالفتاح عبدالناصر ضرار احمد بوظيفة معاون خدمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، عرفات جابر عبدالعظيم بوظيفة معاون خدمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، نورالدين محمود محمد احمد بوظيفة فني صيانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف .

وهنأ المحافظ المعينين الجدد متمنيا لهم كل التوفيق في عملهم، وأكد الداودي ان الدولة المصرية لا تنسي أبنائها الأبطال من مصابي الحرب وأهالي الشهداء وتسعي إلى التواصل المستمر معهم وفاءً وعرفاناً وتقديرًا لدورهم في خدمة الوطن والدفاع عن أراضيه.