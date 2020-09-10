مصادر: تخفيض سعر المتر في مخالفات البناء بالأقصر

علمت "الوطن"، من مصدر بمحافظة الأقصر، أن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بصدد إصدار قرار عاجل بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح المصدر أنه تم تخفيض قيمة التصالح بنسبة 20% للمناطق داخل مدينة الأقصر، ونسبة 30% لمناطق القرى والنجوع التابعة لمدينة الأقصر، على أن يكون ذلك بحد أدنى 50 جنيها، وسيتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، كما سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.