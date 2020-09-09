عنبة يتفقد مصنع الصناعات البلاستيكية التابع لشركة مصر للطيران

تفقد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، اليوم مصنع الصناعات البلاستيكية التابع لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة، ورافقه اللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران للأمن.

وخلال الجولة، تفقد وزير الطيران الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة داخل المصنع للحفاظ علي سلامة وصحة العاملين، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن أنشطة وخدمات المصنع من المنتجات البلاستيكية التى يمد بها الشركات التابعة لوزارة الطيران، إضافة إلى مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا من كمامات وأقنعة وجه وقفازات، والتى يقوم المصنع بإنتاجها خلال الفترة الحالية، كما اطلع على خطط التطوير والتحديث في خطوط إنتاج الشركة والتوسع فى الصناعات البلاستيكية، خاصة تصنيع أدوات الوجبات على الطائرات.

والتقى وزير الطيران بعدد من العاملين، واستمع إلى مقترحاتهم حول تطوير خطوط الإنتاج، وإضافة أنشطة جديدة إلى الشركة، وأكد الوزير دراسة كافة المقترحات التي ستعمل على زيادة الأرباح لهذا النشاط المهم.

وفي نهاية الجولة، أشار الطيار محمد منار إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية لقطاع الطيران المدني، والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل مستمر، وتقديم منتجات بجودة عالمية، وأكثر أماناً، حتى تستطيع المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، ومواكبة تطورات هذه الصناعات المهمة إلى المستويات العالمية.