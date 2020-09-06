رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ المنوفية يكرم "وكيل الصحة" بعد فوزه بانتخابات الشيوخ

كتب:

إبراهيم الديهي
11:32 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الصحة السابق

محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الصحة السابق

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في مكتبه اليوم، الدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزراة الصحة بالمنوفية، وذلك لتكريمه تقديراً لمجهوداته التي بذلها خلال فترة توليه العمل بالمحافظة، ودوره في النهوض بقطاع الصحة.

وأهدى المحافظ وكيل وزارة الصحة شهادة تقدير ودرع المحافظة، لما قدمه من جهود في خدمة أبناء المنوفية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في المرحلة القادمة، بعد فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ من الجولة الأولى.

ومن جانبه، أعرب "حفناوي" عن سعادته وامتنانه لهذا التكريم، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية، على ما لمسه من وفاء، وحرصه على تكريمه، معرباً عن سعادته بالعمل وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية بمحافظة المنوفية.

اقرأ المزيد:

"صحة المنوفية": 200 حالة "كورونا" فقط في المستشفيات

"التخطيط": 425.4 مليون جنيه لـ"التنمية المحلية" في المنوفية 2021

بدء تفعيل مجموعات تقوية في المنوفية

وفاة اللواء سامي الميهي وتشييع جنازته في المنوفية

شفاء 26 مصابا بكورونا في المنوفية

"تعليم المنوفية" تكرم المتفوقين في الأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية

ضبط صيدلي بحوزته أقرص مخدرة وأموال مزورة في المنوفية

إزالة 866 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في المنوفية

أطلق لحيته ليتاجر في المخدرات.. ومباحث المنوفية تكشف حقيقته

"تعليم المنوفية" تُكرم أوائل الدبلومات الفنية على الجمهورية