محافظ المنوفية يكرم "وكيل الصحة" بعد فوزه بانتخابات الشيوخ

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في مكتبه اليوم، الدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزراة الصحة بالمنوفية، وذلك لتكريمه تقديراً لمجهوداته التي بذلها خلال فترة توليه العمل بالمحافظة، ودوره في النهوض بقطاع الصحة.

وأهدى المحافظ وكيل وزارة الصحة شهادة تقدير ودرع المحافظة، لما قدمه من جهود في خدمة أبناء المنوفية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في المرحلة القادمة، بعد فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ من الجولة الأولى.

ومن جانبه، أعرب "حفناوي" عن سعادته وامتنانه لهذا التكريم، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية، على ما لمسه من وفاء، وحرصه على تكريمه، معرباً عن سعادته بالعمل وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية بمحافظة المنوفية.