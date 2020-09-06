أهالي "كفر طبلوها" يناشدون محافظ المنوفية حل مشكلة المدرسة

بناء مدرسة للتعليم الإعدادي والثانوي في قرية "كفر طبلوها"، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، حلم طال انتظاره من قبل الأهالي، إلى أن تبرع عدد من أبناء القرية بقطعة أرض تبلغ مساحتها 11 قيراطاً، لإنشاء المدرسة، وبالفعل بدأت "الجمعية الخيرية" في الإجراءات التنفيذية لوضع الحلم قيد التنفيذ.

وبالفعل قدم الأهالي عقد التبرع بقطعة الأرض، من قبل المحامي بالنقض، "عبدالعاطي أبو النور"، وشقيقه الراحل "عبدالمنعم"، إلى الجهات المختصة، التى وافقت على إنشاء المدرسة، وتم تسليم الأرض إلى هيئة الأبنية التعليمية، لبدء أعمال بناء المدرسة.

إلا أن أحد أبناء القرية اعترض على بناء المدرسة، بحجة أنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 7 قراريط، مجاورة للأرض المتبرع بها، وزعم أن أرضه محبوسة عن الطريق العام، وليس لها مصدر ري إلا من خلال الأرض المخصصة لبناء المدرسة.

وتوجه عدد من أهالى قرية "طبلوها" باستغاثة إلى محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، عبر صحيفة "الوطن"، بالتدخل لتحقيق حلمهم في بناء المدرسة، وإعمال سلطاته القانونية، التي تجيز للمحافظ نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.

ومن جانبه، تحدث "أبو النور" لـ"الوطن" قائلاً: "إننا نبتغي من وراء تبرعنا بقطعة أرض من أملاكنا الخاصة، تحقيق حلم أهالي القرية، وتخفيف العبء عن الدولة، ومنع تكدس الطلاب في المدرسة الوحيدة بالقرية، خاصةً مع ما يواجهه العالم الآن من جائحة كورونا".

كما أشار "معتمد مؤمن"، ممثل الجمعية الخيرية، إلى أن قرية "كفر طبلوها" معروفة بأنها "قرية العلم والعلماء"، نظراً لتخرج الكثير من العلماء في شتي المجالات من أبنائها.