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محمود مسلم

رئيس "الفيوم الجديدة" يناقش مع العاملين بالجهاز تيسير إجراءات التصالح

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الوطن
10:15 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
جانب من جهاز العاملين بالفيوم الجديدة

جانب من جهاز العاملين بالفيوم الجديدة

عقد المهندس عبدالوهاب صميدة رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، اجتماعاً بجميع العاملين بالجهاز، لمناقشة سبل تطوير سير العمل في المرحلة المقبلة، ولا سيما تيسير إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح "صميدة"، أنَّ الاجتماع تناول مناقشة ما تمّ الوصول إليه في تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتيسير الإجراءات، وكيفية تنمية موارد الجهاز وعمل بروتوكول لزيادة التحصيل، وخلق استثمارات جديدة بالمدينة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للسكان، وانتهاز فرص إقبال السكان والمستثمرين على المدينة والذي ظهر في حجز قطع الأراضي بالمدينة، حيث تعتبر مدينة الفيوم الجديدة هي المدينة رقم 1 في انتهاء الحجز بها في أقل من نصف ساعة.

وأكّد رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أنَّ جهاز المدينة لا يدخر جهداً في تطوير منظومة العمل والارتقاء بالمستوى المعيشي بالمدينة وخدمة سكانها.

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