آداب وفني تمريض.. أماكن خالية للشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة للتنسيق

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، في مؤتمر له صباح اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020.

وفيما يلي الأماكن الخالية لطلاب المرحلة الثالثة بالشعب العلمي:

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

دار العلوم انتساب موجه المنيا

العالي خدمة اجتماعية سوهاج

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة 2 م.

خدمات البنفسج تجمع اول علوم

الفني التجارى بالزقازيق

العالي خدمه اجتماعيه المنصورة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية موسيقية بنها

زراعة كفر الشيخ

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

معهد المنيا العالى للغات

تربية (طفولة) الوادي الجديد

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب انتساب موجه دمنهور

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية نوعية موسيقية المنصورة

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

خدمة اجتماعية الفيوم

الفني التجارى بسوهاج

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

الفني التجارى بدمنهور

حقوق انتساب موجه أسيوط

تربية رياضية بنات بني سويف

حقوق انتساب موجه الزقازيق

الفني للفنادق الاسكندريه

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية رياضية بنين العريش

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

آداب انتساب موجه المنيا

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية رياضية بنات أسوان

الفني التجارى بالروضة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

آداب انتساب موجه بنها

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

تربية مدينة السادات رياضة

فني تمريض السويس

تربية (طفولة) العريش

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

هندسة الجامعة المصرية اليابانية

آداب انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه طنطا

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات

الفني للفنادق المطرية

هندسة جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت - نظم معلومات إدارية

آداب انتساب موجه دمياط

معهد عالي خدمه اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية فنية بنها

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات علوم

تربية رياضية بنين أسوان

حقوق انتساب موجه أسوان

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة

تربية رياضية بنات العريش

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات علوم

ك.ت. فني صناعى أسوان

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

ك.ت. فني صناعى قويسنا

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات "بالمقر البديل بالإسماعيلية"

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه بور سعيد

العالي للحاسب ونظم المعلومات - إدارة تجمع خامس