ضبط سائق بحوزته مواد مخدرة بنفق الشهيد أحمد حمدي

ألقت إدارة شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، القبض على سائق بحوزته كمية من المواد المخدرة، خلال عبوره النفق مستقلًا إحدى السيارات.

جاء ذلك خلال إجراءات التفتيش التي تقوم بها إدارة شرطة النفق، حيث عثر على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 250 جراما، بحوزة سائق مقيم بمحافظة بني سويف.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.