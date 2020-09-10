انطلاق اختبارات الأحزمة والترقي للكاراتيه بجنوب سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اختبارات خاصة بالأحزمة والترقي للكبار والناشئين في لعبة الكاراتيه، اليوم، وانطلقت الاختبارات بمركز شباب مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بحضور الكابتن ناصر زكي، رئيس منطقة السويس للكاراتيه، والخبير بالإتحاد المصري للكاراتيه، تحت رعاية الكابتن محمود متولي، رئيس منطقة جنوب سيناء للكاراتيه، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزاره الشباب والرياضة، إن الاختبارات جرت على الأحزمة الصفراء، والبرتقالي، والخضراء، والزرقاء، والبنى، والأسود، ونجح عدد كبير من اللاعبين في الترقي إلى المستوى الأعلى، وأشاد أعضاء لجنة الاختبار بمستوى اللاعبين.

وأوضح أنه جرى تقسيم اللاعبين إلى مجموعات حسب الأحزمة ومراكز الشباب والأندية التي يلعبون لها، وسط إتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر، أن الاختبارات جرت تحت إشراف الاتحاد المصري للكاراتيه وحضرها جميع لاعبي الكاراتيه وعدد كبير من المدربين.