جامعة سوهاج تكرم القائم بأعمال عميد "العلوم" لبلوغه المعاش 

كرّم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعه سوهاج، الدكتور أحمد محمد فكري، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، في حفل أقيم، اليوم، بقاعة سيمنار الكلية.

حضر الحفل الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون البحوث والدراسات العليا، والدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعه لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة السابق، الدكتور كمال السيد خليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الباسط ابو ضيف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام بالكلية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وفي كلمته، أكد "عزيز" أن التكريم جزء من واجب الجامعة تجاه أشخاص أخلصوا في عملهم على مدار أعوام عديدة، وقدموا كل ما لديهم لخدمة أبنائنا الطلاب خاصة والجامعة بشكل عام، مشيراً الي أن الدكتور "فكري" تميز بكفاءته ونشاطه وإخلاصه في العمل، وأنه نموذج متميز يحتذى به، فقد كان شخصية عملية تمتاز بتدبير الأمور والعقل الراجح، و الحكمة، والهدوء، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح خلال الفتره القادمة.

وأوضح سليمان أن المكرم يُعد نموذجاً للقيادة الناجحة والمتمثلة في أخلاقه الرفيعة من إلتزام وإنضباط ونزاهة والعمل بكل إخلاص وجد، فهو من أنقي وأطيب الشخصيات، مضيفاً أن الجامعة تحرص علي التكريم ليكون حافزاً لتقديم أفضل مالديهم لخدمة الجامعة .

وأشار عبدالخالق الي أن "فكري" كان إضافة كبيرة للجامعة حيث قدم الكثير من الجهد و التضحية لصالح العمل، موضحاً ان إدارة الجامعة تحرص علي تقدير وتكريم قياداتها المجتهدين والمتميزين في قطاعات العمل المختلفة.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد فكري، عن بالغ شكره وتقديره لجميع القائمين على تنظيم الحفل، معبراََ عن فخره وإعتزازه بإنتمائه لهذه المؤسسة العظيمة، مشيراً إلى أن كل مرحلة من العمر جمالها، فرغم أن التقاعد عن العمل الرسمي ليس بالأمر الهين ولكن المجهود المتواصل ليس بالأمر السهل، لكنها مرحلة حياتية جديدة، راجياََ من الله أن يقضيها في صحة وعافية.