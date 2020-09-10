السبت.. انطلاق قافلة طبية مجانية تضم 22 تخصصا بمستشفى الطور العام

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، انطلاق قافلة طبية بمستشفى الطور العام، السبت المقبل، لتقديم كافة الخدمات الطبية وإجراء الجراحات بالمجان لجميع المرضى بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة ستباشر عملها على مدار 6 أيام اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى الخميس الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري، وفقًا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب الزقازيق، وعين شمس، ومعهد القلب.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم 22 تخصصًا طبيًا مختلفًا وهي: طب الأطفال، والأشعة التشخيصية، وجراحة عامة، وباطنة عامة وكلي، والنساء والتوليد، وأمراض المخ والأعصاب، وجراحة التجميل، والطب النفسي، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة المسالك البولية، الباطنة العامة، وجراحة العظام، وجراحة العيون، وأمراض الكلي، والتحاليل الطبية باثولوجي، ميكروبيولوجي، وحضانات، والغدد الصماء، وأمراض الصدرية، والتخدير، وجراحة القلب، واستشاري أمراض القلب.

وأوضح أن جميع أطباء القافلة سيواصلون العمل على مدار فترتين بواقع 7 ساعات يوميًا، بدايةً من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الواحدة ظهرًا خلال الفترة الصباحية، ومن الخامسة مساءً وحتي الثامنة في الفترة المسائية.