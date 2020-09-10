انطلاق مبادرة توعوية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن انطلاق مبادرة للحد من انتشار العدوى والفيروسات الكبدية في صالونات الحالة و التجميل والنوادي الصحية، بمدن وقرى المحافظة، بحضور الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكد المحافظ في تصريح صحفي، اليوم، أن الدولة تعمل على الحفاظ على حياة المواطنين، بمنع انتشار الأمراض بينهم، وانتقال العدوى، وتوفير العلاج للحالات المرضية، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر لمدة 3 أشهر، لاستكمال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة".

وأضاف أن الميادرة وزعت بوسترات ومنشورات تتضمن التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية، داخل تلك الأماكن على مستوى المحافظة، والصادرة من وزارة التنمية المحلية، مع الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون، لتوضيح الممارسات الصحية الآمنة للمواطن.

وقال: "تم توزيع كيس بلاستيكي بداخله "مريلة قص شعر بلاستيك" ماكنتوش، وفوطة تنشيف ورقية ،وفوطة بشرة مبللة بالكحول والمينتول، وشفرة "موس" رجالي، و 2 جوانتي "لاتكس".

وأشارت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، إلى أن المبادرة تهدف إلى الوقاية من الإصابة بالفيروسات الكبدية في صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحية، كما تهدف للتوعية بأهمية الاستخدام الأوحد للأدوات المستخدمة في الصالونات وخاصة الأدوات الحادة مثل أمواس الحلاقة، ويجوب فريق التثقيف الصحي بالمحافظة على صالونات التجميل المختلفة لنشر التوعية، بمتابعة مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية.

وأضافت "سلام" أن المبادرة تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية، بإتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية، وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى، لمنع إضافة مصابين جدد خاصة بالأماكن المرتفعة الخطورة في نقل العدوى مثل (صالونات الحلاقة، والكوافيرات، والنوادي الصحية).

وأكدت وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تنظم ورش عمل لتثقيف المهنيين بصالونات التجميل، لعدم نقل العدوى، لافتة إلى أنه يجري توزيع أدوات تجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، وذلك من خلال مرور فريق من المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي تؤدى إلى انتشار الفيروسات.