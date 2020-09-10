كامل الوزير: "لو رئيس القطار طلع بيتعاطى مخدرات هنخليه عبرة"

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الجندي المعتدى عليه في واقعة القطار، كان يحمل استمارة ركوب القطارات الخاصة بالقوات المسلحة، مدللًا على ذلك بأنه كان يبحث عنها في الحقيبة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "لم يكن متوقعًا أن يجرى التعامل معه بهذا الشكل، وكان من المفترض أن يطلب منه المشرف، إبراز الاستمارة بكل هدوء، لكننا لن نطلبها مرة أخرى من أفراد القوات المسلحة".

وتابع: "رئيس القطار صعد الأمر، وتكلم كلاما لا يليق بالمؤسسة التي ينتمي إليها، ونحن نؤهل موظفينا في مراكز القوات المسلحة، على التعامل مع المواطنين".

وأردف، أنه جرى اتخاذ عقوبات رادعة ضد المتورطين في الواقعة، منعًا لحدوث أي تصرفات غير مسؤولة من بعض موظفي السكك الحديدية، وجرى معاقبة بطل الواقعة بخصم 50 يومًا من أجره وهي أقصى عقوبة.

وواصل: "لفت نظرنا إن الكمسري بيقول أفيونتي وأفيونتي، وعشان كده حللنا له مخدرات، ولو نتيجة الكشف إيجابية هنوقفه عن العمل، وهيبقى عبرة وهناخد حقنا، ولو كانت العقوبة رادعة، فالجريمة شنيعة بحق أحد أبطالنا الذين يحموننا ويدافعون عن أمننا".