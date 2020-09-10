سيدة القطار: لو اتكرر الموقف مليون مرة هعمل اللي عملته برضه

قالت صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار، إنها تأثرت كثيراً بسبب ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد الكمسري، بقطار "المنصورة القاهرة" مضيفة: "قلبي وجعني لما لقيته لابس البدلة العسكرية وممكن أولادي يتعرضوا لكده"، وشددت على أن تصرفها ومحاولة دفعها ثمن التذكرة نابع من منطلق الأمومة".

وأضافت خلال لقاء لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها شاهدت تصرف الكمسري مع الجندي، خاصة وأنه "أهانه"، وقال له: "أنا هسلمك للشرطة العسكرية، بالإضافة إلى أنه تلفظ بألفاظ الجميع سمعها خلال الفيديو الذي وثق الواقعة".

وتابعت: "مرضاش بكدا، موقفي نابع من أمومتي.. لو اتكرر مليون مرة موقفي هيكون ثابت وداعم للجندي.. شقيقتي كانت معي وكانت تريد أيضاً أن تدفع له ولكن الجندي رفض تماما".