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بنها الجامعي تنقذ طفلا بلع "سوكت شاحن": كان بيلعب

كتب:

حسن صالح
10:16 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
جانب من الجراحة

جانب من الجراحة

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار، في استخراج "سوكت شاحن" من القصبة الهوائية لطفل.

واشار الدكتور محمد الجزار إلى أن الطفل عمره 5 سنوات، وأنه ابتلع "سوكت شاحن" أثناء لهوه بطريق الخطأ، ما أدى إلى دخوله القصبة الهوائية واستقراره بالقصبة اليمنى، وبالتالي غلقها تمامًا واختناق الطفل، وتم استخراجه بالمنظار الشعبي الجراحي.

وشارك في اجراء الجراحة الأطباء محمود الشريف، ونورا سنجاب، مدرسين جراحة القلب والصدر، والدكتورة هبة حمدي مدرس مساعد التخدير، وطاقم التمريض ابتهال فكري وفتحية محمود.

 

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