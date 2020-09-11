جمارك المطار تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الجمارك، رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد عيد مرسى، مدير الإدارة الأولى، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، اشتبه عبدالرحمن الحسن، مأمور اللجنة الجمركية في راكبة تحمل جواز سفر عربي، أثناء شروعها فى الخروج من اللجنة.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل في حقائبها ما يستحق عنه رسوما جمركية أجابت بالنفي.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أمجد رفعت وخالد محمد مأمورى الفحص فتلاحظ وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة.

وبالعرض على محمد عيد مرسى مدير إدارة الجمرك، قرر تكليف وائل امبابي المشرف على صالة الوصول، ومحمود القرش مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1700 عبوة من مستحضرات التجميل ماركات باهظة الثمن.

قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي