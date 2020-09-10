محافظ الغربية يتفقد المراكز التكنولوجية بسمنود والمحلة

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المراكز التكنولوجية بسمنود وحي أول وثان المحلة الكبرى، اليوم، للاطمئنان علي انتظام العمل وحصول المواطنين على الخدمات من خلال نظام الشباك الواحد، موجهًا رؤساء المدن للتيسير علي المواطنين وتنظيم العمل أثناء عملية تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأثناء الزيارة، وجّه المحافظ إلى زيادة عدد المقاعد وتوسيع المظلات وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة تباعد المسافات بين المواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح.

وعلي هامش الزيارة تفقد المحافظ مشروع مسار العائلة المقدسة، وطالب برفع كافة الإشغالات الموجودة ودهان كافة العمارات بلون موحد، وإجراء الدراسات اللازمة لتصميم باكيات بشكل حضاري لنقل الباعة الجائلين إليها.

وشدد "رحمي" على التنسيق والتعاون التام بين جميع الجهات لإنجاز كافة الأعمال، والمتابعة والمرور المستمر ورفع كافة الإشغالات والقمامة أول باول والإهتمام بنظافة الشوارع.

رافق المحافظ خلال جولته رؤساء مدن المحلة الكبرى وسمنود ورئيسي حي أول وثان المحلة الكبرى.