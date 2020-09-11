الحزن يخيم على أرمنت بالأقصر بعد وفاة طفلة في فرح شقيقتها

خيم الحزن على أهالي مدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، عقب وفاة شقيقة عروس أثناء مراسم زفافها، جراء أزمة قلبية مفاجئة.

البداية عندما توفيت طفلة متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية بمدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، وذلك أثناء احتفالها بزفاف شقيقتها.

وتلقى اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بوفاة طفلة تدعى "ح. س" إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، وذلك أثناء احتفالها بزفاف شقيقتها، بمركز ومدينة أرمنت.

وعلى الفور جرى نقلها إلى المستشفى، وبفحصها طبيًا تبين أن سبب الوفاة أزمة قلبية أودت بحياتها في الحال.