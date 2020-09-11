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أحمد فايق: جندي القطار حافظ على ثباته الانفعالي وهي دي عقيدة أبطالنا

كتب:

شريف سليمان
07:17 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
الإعلامي أحمد فايق

الإعلامي أحمد فايق

قال الإعلامي أحمد فايق، إن مقطع فيديو الخاص بحادث القطار الشهير، أظهر الجانب الإيجابي للمصريين، مشيدًا بأخلاق الجندي الذي تعرض للإهانة، ومؤكدًا على أنه البطل الحقيقي للواقعة. 

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة  "dmc": "الأفرول مفيهوش أي غلطة، وملتزم بارتداء الكمامة، وصوته معليش على الرغم من إنه استفز بشكل غير طبيعي، ويتمتع بثبات انفعالي كبير، وكان يمتلك القدرة على ضرب من استفزه لكنه لم يقم بذلك، واحترم نفسه وزيه العسكري".

وتابع أن زيه العسكري فرض عليه أن يكون لديه ثباتا انفعاليًا كبيرًا، كما أنه تحدث بأدب جم، مشيرًا إلى أنه عاد إلى الخلف خطوة عندما اقتربت منه السيدة صفية أبو العزم حتى لا يحدث بينهما تلامس، كما أنه أظهر عزة نفس كبيرة ولم يوافق على أن يدفع له أحد أي جنيه.

وأردف: "الراجل ده عنده كرامة وعزة نفس مش موجودة عند ناس عندها ملايين، هذا هو البطل الحقيقي الذي يستحق تحية من ملايين المصريين".

وشدد على أنه أسد على أي حد أو أي شخص يحاول الاعتداء على حدود مصر، لكن عقيدته العسكرية علمته عدم الإساءة لأي مواطن مصري حتى لو أساء له.

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