والدة صالح جمعة لجمهور الأهلي: ابني أصيل.. خليكوا جنبه

وجهت والدة صالح جمعة نجم النادي الأهلي، رسالة لجمهور القلعة الحمراء، بعد القبض عليه إثر حادث سير في أحد مناطق الزمالك بالقاهرة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت والدة صالح جمعة في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "صالح عنده ضغوطات كبيرة خلال الفترة الماضية، لكنه أصيل لا ينسى فضل النادي عليه، هناك أزمات مرت به خلال الفترة الأخيرة، لكنه متمسك بالبقاء داخل النادي".

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