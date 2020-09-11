رئيس التحرير

محمود مسلم

والدة صالح جمعة لجمهور الأهلي: ابني أصيل.. خليكوا جنبه

كتب:

محمود شكر
07:14 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
صالح جمعة

صالح جمعة

وجهت والدة صالح جمعة نجم النادي الأهلي، رسالة لجمهور القلعة الحمراء، بعد القبض عليه إثر حادث سير في أحد مناطق الزمالك بالقاهرة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت والدة صالح جمعة في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "صالح عنده ضغوطات كبيرة خلال الفترة الماضية، لكنه أصيل لا ينسى فضل النادي عليه، هناك أزمات مرت به خلال الفترة الأخيرة، لكنه متمسك بالبقاء داخل النادي".

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اقرأ المزيد:

هل ورّط صالح جمعة شقيقه؟.. قانوني يوضح العقوبات المحتملة لحادث الزمالك

عاجل.. خصوم صالح جمعة يتهمونه: "كان سكران"

"مش بتاعته".. سعر سيارة قادها صالح جمعة خلال حادث الزمالك

قيادة طائشة وصوت انفجار.. تفاصيل حادث صالح جمعة في الزمالك

التحفظ على السيارتين التالفتين في حادث صالح جمعة

أزمات صالح جمعة في 150 يوما: ارتكب حادثين وظهر في الملاهي الليلية

مصادر: صالح جمعة لم يكن في حالة سكر ورخصة سيارته منتهية

عاجل.. نقل صالح جمعة في سيارة ترحيلات إلى النيابة العامة

عاجل.. مالكا السيارتين المحطمتين يرفضان التصالح مع صالح جمعة

عاجل: مصدر أمني: صالح جمعة ارتكب "حادث الزمالك" بسيارة شقيقه