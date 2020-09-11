عامل محارة حاصل على 96% في الثانوية: أتمنى منحة لدراسة الطب

قال يوسف أحمد، عامل محارة وحاصل على مجموع 96% في امتحانات الثانوية العامة، إنه يتمنى الحصول على أي منحة لدراسة الطب، مشيرًا إلى أنه يعمل في العطلات الصيفية لمساعدة والده على تدبير مصروفات الدروس.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أنه تلقى اتصالات كثيرة تعرض عليه بعض التبرعات المادية، لكنه رفضها وأكد أنه لا يرغب إلا في الحصول على منحة لدراسة الطب.

وتابع: "سألتحق بالمعهد الفني للتمريض لأنني أتمنى أن أكون قريبًا من ممارسة الطب"، مشيرًا إلى أن أسرته تتكون من أب وأم وجدة و3 أشقاء له يعيشون في نفس الوحدة السكنية.