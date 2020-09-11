رئيس التحرير

محمود مسلم

عامل محارة حاصل على 96% في الثانوية: أتمنى منحة لدراسة الطب

كتب:

شريف سليمان
09:46 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
يوسف أحمد

يوسف أحمد

قال يوسف أحمد، عامل محارة وحاصل على مجموع 96% في امتحانات الثانوية العامة، إنه يتمنى الحصول على أي منحة لدراسة الطب، مشيرًا إلى أنه يعمل في العطلات الصيفية لمساعدة والده على تدبير مصروفات الدروس.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أنه تلقى اتصالات كثيرة تعرض عليه بعض التبرعات المادية، لكنه رفضها وأكد أنه لا يرغب إلا في الحصول على منحة لدراسة الطب.

وتابع: "سألتحق بالمعهد الفني للتمريض لأنني أتمنى أن أكون قريبًا من ممارسة الطب"، مشيرًا إلى أن أسرته تتكون من أب وأم وجدة و3 أشقاء له يعيشون في نفس الوحدة السكنية.

اقرأ المزيد:

حاصل على نتيجة 96% ويعمل مبيض محارة: حاولت أحصل على منحة ومعرفتش

"ياسمين" دخلت "طب إسكندرية" من "شقا والدتها": نفسي في منحة عشان أريحها

طرق الاستعلام لصرف منحة المرشدين السياحيين

"استجابة لـ"مساء DMC".. جامعة الإسكندرية تعطي منحة سكن للطالبة "سماح"

النقيب: 12 ألف مستفيد من منحة المرشدين السياحيين.. وبدء الصرف غدا

المستفيدون من منحة دعم المرشدين السياحيين وموعد وأماكن الصرف

"الري" عن الفيضانات: منحة ونعمة من الله يجب إدارتها بالشكل الأمثل