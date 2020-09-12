سحب 25 رخصة ميكروباص من موقف حلوان

شن جهاز السرفيس بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء عاطف غالى، مدير عام مشروع السرفيس بالمحافظة، حملة مكبرة على مواقف حلوان استجابة لشكاوى الموطنين وسعيا لحل جميع مشكلاتهم من وجود تجزئة للطريق من قبل عدد من سائقى الميكروباص.

أسفرت الحملة عن سحب 25 رخصة قيادة، والتأكد من انتظام عمل المواقف بالشكل الذى يرضى المواطن، حيث شدد مدير مشروع السرفيس على استمرار المتابعة والحملات الدورية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بسرعة التعامل مع أى شكوى للمواطنين بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، حيث تم التواصل مع مشروع السرفيس أسباب الشكوى فى موقف حلوان، والتصدى لأى تجاوزات أو مخالفات.

من ناحية أخرى، تواصل أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة، وضع ملصقات على جدران العقارات المخالفة تنذرهم بأن نهاية تقديم طلبات التصالح فى 30 سبتمبر الجاري، وعلى المواطنين عدم التعامل مع العقار المخالف حفاظا على الأرواح والأموال.

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء بوضع ملصقات على أي عقار مخالف كإنذار أخير للمخالفين.

وأضافت "جيهان"، لـ"الوطن"، أن هناك إقبالا على المراكز التكنولوجية بالأحياء التي تعمل حتى فترة مسائية للتيسير على المواطنين وتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأشارت إلى أنها وجهت رؤساء الأحياء بمتابعة المراكز والتواجد باستمرار في المراكز لإزالة أي عراقيل ومتابعة العمل.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المقررة في 30 سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أنها اقترحت التنبيه على المواطنين بكل الوسائل الممكنة لتقديم طلبات التصالح سواء باستخدام مكبرات صوت تجوب الشوارع وخلافه.

وأكدت أن من يتخلف عن التصالح خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من إزالة وخلافه.

وفى وقت سابق، أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارا بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة الماضية.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيجري حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.