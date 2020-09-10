28 شرطا لاستخراج رخصة عربة أكل بالشارع.. تعرف عليها

تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، تشجيعا للشباب وتوفير فرص العمل، حيث يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.

رصدت "الوطن"، خلال السطور التالية شروط وضوابط التقدم لاستخراج رخصة عربة طعام متنقلة:

-اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها

- الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص

-شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور وتأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث

- ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق

- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أياً كان شكلها.

- وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له

- إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقدم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية.

- مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد

- سداد رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً.

-الحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات

-عدم إعاقة الحركة المرورية

- الالتزام بممارسة النشاط وفقاً لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره

- يشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة

- ترخيص مزاولة النشاط وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة .

- تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساساً لهذا الغرض

- توافر الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة

- وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة

- تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ

- يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولا حرارياً

- تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة

- توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدى والأوانى موصلين بشبكة تصريف.

- الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها لا تقل عن 300 متر

- أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل فى منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر

-ممارسة النشاط فى المكان والحيز الجغرافى المحدد بالترخيص دون غيره

- الالتزام بالقواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الأطفاء اللازمة

- الالتزام بالقواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة .