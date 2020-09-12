مصرع طفل وإصابة 8 آخرين في حادثين بالبحيرة

لقي طفل مصرعه، فيما أصيب 8 أشخاص آخرين بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادثين منفصلين بمركزي وادي النطرون وإدكو بنطاق محافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو يفيد باستقبال المستشفي المركزى، جثة الطفل "محمد حمدى عبدالرازق الزيات" 4 سنوات، وتبين بالفحص أنه أثناء عبور شارع القائد جوهر بمركز إدكو، اصطدمت به سيارة وتوفي في الحال، وتم وضع الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي ادكو المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة تمناية بالطريق الصحراوى أمام الكيلو ٩٧ اتجاه القاهرة، أسفر عن إصابة عدد 8 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى وادى النطرون.

والمصابون هم كل من "صباح محمد موسى" 29 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"أية محمد موسى" 20 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"أحمد وليد أحمد" 3 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "ريتاد وليد محمد" 5 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، "دينا محمود شعبان" 5 سنوات، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، "ياسمين ناجى محمد" 25 عاما، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر، "ندى شعبان السيد" 14 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"محمود شعبان السيد" 30 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

جار عمل الإسعافات الأولية وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.