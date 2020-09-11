بالأسماء.. إصابة 8 في حادث سيارة بصحراوي البحيرة

أصيب 8 أشخاص، اليوم، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم تروسيكل مع سيارة نقل، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي في البحيرة، أمام الكيلو 58 بالقرب من الريف الأوروبي، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، حيث جرى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة سير السيارات.

وكان مستشفى وادي النطرون استقبل كل من: عبدالعاطى عبدالمجيد عبدالله 57 سنة، طارق السيد محمد 38 سنة، أحمد محمد قاسم 23 سنة، نبيل محمد قاسم 26 سنة، أحمد شلبي عباس 14 سنة، فهد عبدالعاطي عبدالمجيد 7 سنوات، محمد السيد ناصر 29 سنة، أحمد حمودة ناصر 31 سنة، جميعهم مقيمون بالإسكندرية، ومصابين باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

حُرر المحضر اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.