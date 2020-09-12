إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بسوهاج

أصيب عامل برش خرطوش، كما أصيب اثنان آخرين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بينهم بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، بدائرة مركز طما في سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغ بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصاب بندر طما، وانتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان الواقعة، وتبين أنها بين طرف أول "محمد.ع.ع" 36 عاما عامل، مصابًا برش خرطوش بالرقبة وجرح رضي بفروة الرأس، ونقل إلى مستشفى أسيوط الجامعي طرف ثان "محمد.م.م" 35 عاما، عامل، "أحمد.ا.ي" 29 عاما، عامل مصابان سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، الطرفان أبناء عمومة.

وضبط طرفا المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الثاني، ما أدى لحدوث إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.