مرتبات إعلام الشر.. أزمة داخل الصف الإخواني بعد فضيحة "مكملين"

"فضيحة رواتب مكملين"، "هاشتاج" تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تداول خلاله المغردون صورا لكشف رواتب قيادات الإعلام الإخواني على قناة مكملين، التي تبث من تركيا.

"الفضيحة" التي تزيد من انقسام الصف الإخواني للتنظيم الإرهابي، تأتي بعد التسريبات المتداولة عن الانشقاقات والانقسامات في صفوف التنظيم الإرهابي بعد الضربات الأمنية المتلاحقة لقوات الشرطة المصرية ضد عناصر التنظيم وآخرهم سقوط "محمود عزت" في قبضة الشرطة، ما أدى إلى انفجار الاتهامات بالسرقة واختطاف التنظيم بين صقوره الهاربين في قطر وتركيا.

وتحت "هشتاج" "فضيحة رواتب مكملين"، تعددت انتقادات المعلقين، وقال حساب يحمل اسم خالد عطية: "الخائن لا وطن له وانتمائه الأول والأخير للمال يا خسارة"، وقال حساب أحمد سليم، في تدوينة له: "محمد ناصر 60 ألف دولار شهريا، حمزة زوبع 45 ألف دولار، عبدالله الشريف ترتر 120 ألف دولار لدوره في إدارة اللجان الإلكترونية لبث الشائعات ضد مصر"، وقال حساب أحمد فهمي: "ماتفرقوش يا عرر عن اللي باعت شرفها زيكم زي الشغالين في الدعارة".

وقالت مريم محسن: "إعلام الإخوان وقع في بعضه بسبب الفلوس، العيال العاملين في قنوات الشرق ومكملين بياخدوا مرتبات زهيدة ومرميين في عشوائيات إسطنبول ومعتز مطر ومحمد ناصر وزوبع بيقبضوا بالملايين كل شهر ده غير الفيلا والعربية"، وقالت ندا شريف: "ولابسين لنا توب الشرف والفضيلة".

وتعددت خلافات وأزمات قنوات الإخوان الموجهة ضد مصر بنشر الشائعات وبث السلبية بين المواطنين فقد اشتعلت أزمة سابقة مطلع العام الجاري بقناة الشرق الإخوانية التي يترأس مجلس إدارتها أيمن نور مع العاملين بقناته، بسبب رواتب العاملين المنخفضة بجانب التمويلات الضخمة التي يحصل عليها أيمن نور، وسبقها أزمة في ذات القناة في أبريل 2018 وقام عدد من العاملين بالقناة بفضح رواتب المذيعين.

وأصدر العاملون بقناة الشرق الإخوانية وقتها بيانا قالوا إنه مع ظهور تسريبات الخاصة بالشاعر ياسر العمدة وقوله إن قناة الشرق تتلقى تمويلات بالملايين شهريا وحتى الآن لم نجد أي رد من مالك القناة مما يثبت صحة التمويل.

وأضاف العاملون بقناة الشرق الإخوانية أنه بعد مطالبتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون جدوى في ظل الرواتب الباهظة التي يحصل عليها بعض من مذيعي القناة في حين نتحصل على رواتب هزيلة وضعيفة رغم صعوبة المعيشة في مدينة إسطنبول لأننا لسنا من علية القوم مثل غيرنا ممن يحصلون على الجنسية التركية المجانية.

واستطرد البيان: "قررنا أن يصل صوتنا للجميع لذلك سيطرنا على الموقع الرسمي لقناة الشرق الممثلة لشركة إنسان والمملوكة لأيمن نور، وكذلك الصفحة الرسمية للقناة على موقع تويتر والصفحة الرسمية للقناة على موقع انستجرام وسنقوم بنشر مستندات تكشف رواتب العاملين بالقناة وتؤكد صحة ما نقول من وقائع".

وبالفعل سرب العاملون في قناة الشرق، ‏عقد تعاقد القناة مع الإعلامي الإخواني معتز مطر سنة 2017، مقابل راتب قيمته 60.000 دولار شهريًا بواقع 3000 دولار في الحلقة.