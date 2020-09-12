اشتعال ذاتي بمصنع "قمامة قويسنا" ورئيس المدينة يشارك في جهود الإطفاء

تصاعدت أدخنة كثيفة من مصنع تدوير القمامة في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم، نتيجة تراكمات القمامة وتفاعلها مع بعضها، مما أدى إلى اشتعالها ذاتياً.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة للسيطرة على الوضع، وقام خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا، بمساعدة قوات الإطفاء في إخماد الحريق، كما تابع أعمال رفع القمامة الواردة إلى مصنع تدوير القمامة أولاً بأول.

وأشاد عدد كبير من مواطني مركز قويسنا بدور رئيس المدينة في إخماد الحريق، بعد قيامه بالعمل بنفسه ومساعدته رجال الحماية المدنية في السيطرة على الأدخنة المنبعثة من مصنع القمامة، مؤكدين أنه دائماً يعمل بشكل ميداني، ووجهوا له الشكر على ما قام به.