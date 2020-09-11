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"تعليم المنوفية" تبدأ إختبارات الإلتحاق بمدارس المتفوقين

كتب:

إبراهيم الديهي
11:54 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، أسماء الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا Stem.

وقال أحمد سويد، مدير المديرية، في تصريح له اليوم، إن الامتحانات الإلكترونية للطلاب البنين سيجري عقدها بقاعة مركز التطوير التكنولوجي رقم 1 بمقر مديرية التربية والتعليم، أيام الأحد 13-9 والثلاثاء 15-9.

وناشد "سويد" أولياء أمور الطلاب بالتشديد على أبنائهم لإتباع الإجراءات الوقائية أثناء دخولهم مبنى المديرية وداخل قاعة الاختبار، ولن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتداء الكمامة وأصطحاب أدوات التعقيم الخاصة به، وطالب المتقدمين بضرورة إحضار صورة من شهادة الميلاد.

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