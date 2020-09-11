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ضبط عاطل بحوزته 24 فرش حشيش في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
10:25 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل بدائرة مركز قويسنا وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بغرض الإتجار.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط عاطل يدعى "ط.ك.م"، 40 سنة، وبحوزته 24 فرش حشيش ومبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق بين وحدتي مباحث المخدرات ومركز قويسنا، جرى ضبط المتهم وبحوزته 24 فرش حشيش و350 جنيها وهاتف محمول ودراجة نارية، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدرات بغرض الإتجار.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

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