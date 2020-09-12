139 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بشمال شيناء

انطلقت امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، اليوم، وسط تشديد أمني ومتابعة صحية من كل القطاعات المعنية المشاركة في أعمال الامتحانات.

وتابع الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، يرافقه محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب؛ بدء انطلاق اليوم الأول للامتحانات والاطمئنان على اتباع كل الإجراءات الاحترازية قبل دخول الطلاب إلى مقر اللجنة وارتداء الكمامة، وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحان وتعقيم أيدي الطلاب.

كما اطمأن على سير أعمال الامتحانات ومستوى الامتحان وحضور الطلاب اللذين لهم حق دخول الامتحان، مؤكدا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة؛ لمتابعة أعمال الامتحانات ومتابعة الحالة الصحية داخل اللجنة لجميع المشاركين.