ضبط 5 آلاف جرعة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في الشرقية

قال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية شنت حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدوية بمركزي بلبيس والحسينية لضبط سوق الدواء البيطري ولضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير 4 محاضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية، وضبط 844 عبوة لـ41 صنف دواء بيطري مخالف فاسد ومجهول المصدر، وضبطت 5000 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية.

وأوضح أنه تحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.