"الصحة" تجيب عن أبرز 6 أسئلة للمشاركة في التجارب السريرية للقاح كورونا

تحت عنوان "تطوع اليوم وكن جزءا من المجتمع الدولي في معركته ضد جائحة فيروس كورونا" أجابت وزارة الصحة والسكان عن عدد من الأسئلة الشائعة عند ذكر المشاركة في إجراء التجارب السريرية، لـفيروس كورونا المستجد، ويستعرض "الوطن" هذه الأسئلة والإجابة التي حددتها الوزارة.

ما هي المخاطر المتعلقة بالمشاركة؟

قد تحدث بعض التفاعلات الشائعة عند تلقي اللقاح وتشتمل ألم متوسط أو احمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم وحمى وصداع وإرهاق وحساسية وسعال وألم بالعضلات وألم بالمفاصل وخمول وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتزول من تلقاء نفسها، وسيتم معالجة المرضى الذين يعانون من أعراض متوسطة إلى شديدة تحت إشراف الطبيب المعالج.

هل اتصل إذا عانيت من أي أعراض؟

يجب الإبلاغ عن أي أعراض جانبية محتملة للمسؤول الطبي في غضون 24 ساعة من خلال زيارة عيادة الرعاية الصحية.

ما المدة التي سأحتاج إليها للمشاركة في التجربة؟

مدة المشاركة في التجربة ستستمر إلى نحو شهرين وقد تستمر فترة المتابعة إلى 12 شهر.

هل سيتم احترام خصوصية بياناتي؟

سيتم المحافظة على سرية بيانات المتطوعين في منشأة الرعاية الصحية ولن يتم مشاركة المعلومات أو أي تفاصيل شخصية مع أي جهات.

هل يمكن الانسحاب في أي وقت خلال هذه التجربة؟

أنت تملك مطلق حرية الانسحاب في أو وقت مهما كان قرارك فلن تتحمل أي مسؤولية ناجمة من الانسحاب ولن يؤثر ذلك سلبا عليك ولن ينعكس ذلك على العلاج الطبي الخاص بك.

تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الآن، اجتماعًا مهمًا بشأن اللقاح الخاص بفيروس كورونا والتجارب السريرية، بمقر شركة فاكسيرا بداخل مبنى المصل واللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، بدء تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة.

واستقبلت وزيرة الصحة والسكان الإثنين الماضي، وفدًا من إحدى الشركات الصينية الكبرى التي تجري التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، وذلك لبحث سبل التعاون بين الشركة الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان، تمهيدا لإنتاج ذلك اللقاح في مصر فور ثبوت فعاليته، تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية.

وأبدت وزيرة الصحة، استعدادها لزيارة مقر الشركة بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على دعوه مسبقه كان وجهها السفير الصيني للوزيرة خلال زيارته الأخيرة، للوزارة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد.