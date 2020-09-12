طقس الغد.. حار نهارا معتدل ليلا ورياح نشطة في أماكن متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدًا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وترتفع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الجو، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً.

حالة الرياح

أشارت هيئة الأرصاد، أن حالة الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد نشطة علي جنوب سيناء، ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بإمتداد منخفض الهند الموسمي.

الملاحة البحرية

ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج خفيف إلى معتدل من متر إلى متر ونصف وتكون الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فيكون ارتفاع الموج معتدل من متر ونصف إلى مترين وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات حرارة المدن غدا الأحد

القاهرة 35 24

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 33 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 23

السلوم 31 22

سيوة 36 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 23

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 38 25

نخل 37 20

نويبع 34 29

طابا 34 25

كاترين 34 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 35 28

الغردقة 37 28

مرسي علم 37 29

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 25

سوهاج 38 26

قنا 40 26

الاقصر 40 24

أسوان 42 25

إدفو 41 26

أبو سمبل 42 25

الوادي الجديد 42 22

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 27

حلايب 35 26

رأس حدربة 36 26