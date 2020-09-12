توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة رطب ورياح نشطة بأماكن متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر البيان الخاص بها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة الأحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة:

الأحد 13 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلالسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

الاثنين 14 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة الكبري 38 والصغري 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى والصغرى 42 والصغرى 28.

الثلاثاء 15 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28

شمال الصعيدى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28