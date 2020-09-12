منافذ تحصيل جديدة لمخالفات البناء في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية ومنسق قانون 17 بتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، ومتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير على المواطنين.

وأضاف "آمنة" أنه سيجري فتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة خلال استقبال طلبات التصالح، المقررة حتى 30 سبتمبر الجاري، مع إعطاء شهرين لاستكمال الأوراق وسداد الرسوم المقررة لمن لم يستطع خلال المدة المحددة.

وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، لافتا إلى أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقًا لقواعد قانونية.