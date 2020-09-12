10 مخاطر للبناء المخالف

حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، من مخاطر البناء المخالف والعشوائي مؤكدا أن مصر تعاني من ويلات البناء العشوائي من 40 عاما حيث وصلت مخالفات البناء إلى 50% في العقود السابقة وحاليا ارتفعت إلى 70% في بعض الأماكن، محذرا من أضرار وخطورة البناء المخالف والعشوائي على كل قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن نسبة 40% من البناء العشوائي موجودة في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية والإسكندرية.

"الوطن" رصدت مخاطر البناء المخالف حيث ينعكس تاثيرها السلبي على كل المواطنين وذلك وفق تقرير أعدته وزارة التنمية المحلية بالأضرار الناجمة عن مخالفات البناء وهي كالتالي:

- الضغط على المرافق والخدمات

- ضعف مياة الشرب وعدم وصولها لمناطق عديدة

- طفح مياه الصرف الصحي بالشوارع لعدم استيعاب الشبكات

- تضرر المواطنين القاطنين في وحدات مرخصة من البناء العشوائي

- ازدحام واختناقات مرورية

- زيادة نسبة تلوث الهواء

- عدم وجود مدارس كافية لاستيعاب الطلاب

- عدم وجود شوارع مخططة

- ضياع اموال المواطن في شراء أو إيجار وحدة مرخصة

- وحدات غير مرخصة وزيادة حالات النصب في أماكن البناء العشوائي.