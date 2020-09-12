برلماني يتوقع مد التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام الجاري

توقع النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مد فترة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى مع التزايد الأخير في طلبات التصالح والإقبال من المواطنين حيث يستمر العمل بالتصالح حتى نهاية العام.

وأكد "نصر الدين" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التسهيلات من قبل الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020، ولعل آخرها مؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم، للإعلان عن حزمة أخرى من هذه التيسيرات أبرزها تحديد قيمة 50 جنيها للتصالح في الريف.

وتابع نصر الدين: "بداية هذه التيسيرات كانت من خلال التخفيف عن كاهل المواطنين في عملية استخراج المستندات المطلوبة مرورا بتخفيض قيمة سعر المتر في 23 محافظة على مستوى الجمهورية وأخيرا الأخذ بالحد الأدنى للتصالح في المخالفات في الريف وتحديد 50 جنيها مقابل التصالح عن المتر المسطح في الريف خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء اليوم".