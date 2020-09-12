تأجيل محاكمة "الحدث" المتهم بمذبحة كفر الدوار للاثنين القادم

قررت محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، برئاسة المستشار محمد أبو يدك، قبل قليل، تأجيل محاكمة المتهم بذبح أم وطفليها داخل منزلهم، إلى جلسة الاثنين 14 سبتمبر الجاري، مع استمرار حبس المتهم، وانتداب محامي للحضور مع المتهم.

وكان المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، قرر إحالة المتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، بعدما وجهت له تهم قتل المجني عليها، والمقترن بالشروع في اغتصابها، والمقترن بجريمة أخرى، وهي قتل طفليها.

تعود أحداث القضية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مباحث قسم كفر الدوار، بالعثور على ثلاثة جثامين لسيدة 23 سنة، وطفليها "توأم"، 3 سنوات، مذبوحين داخل منزلهم بناحية "عزبة عثمان"، دائرة القسم، بتاريخ 25 أغسطس الماضي.

وتوصلت تحريات المباحث، بالاشتراك مع الأمن العام، إلى قيام ابن عم المجني عليها، سائق "تروسيكل"، يبلغ من العمر 17 سنة، بارتكاب الجريمة، بعد فشله في التعدي على المجني عليها واغتصابها، وخشية من افتضاح أمره، قام بذبحها وطفليها وتركهم في بركة من الدماء وفر هارباً من موقع الجريمة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وإحالته للمحاكمة.