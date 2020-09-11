وزير الأوقاف: "أرضنا عرضنا ولا نسمح بالاعتداء عليها" 

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الزراعة كانت ولا زالت وستظل عماد بناء الأمم والحضارات، مشيرًا إلى أن الأرض هي العرض الذي يتوجب على جميع أبناء الوطن حمايته.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة، التي ألقاها الوزير، اليوم، بمسجد الفتح في الزقازيق، بمناسبة العيد القومي لمحافظة الشرقية ويوم الفلاح المصري، بعنوان "تقدير المصلحة وتنظيم المباح: وتحدث فيها عن طاعة ولي الأمر ودوره في المجتمع بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

وأكد الوزير، في خطبته، أن الدولة المصرية تبني ولا تعرف الهدم فتقيم المشروعات في كافة القطاعات من طرق وإسكان وكهرباء ومساجد، لافتًا إلي أنه عند إزالة زاوية علي مجري مائي لتوسعة طريق نبني مكانها مسجداً جامعاً لأكبر عدد من المواطنيين، وشدد علي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، داعيا المولي عز وجل أن تخرج بلادنا من تلك الجائحة بسلام وأمان .

أدى الصلاة برفقة الوزير الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتورعثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ، إلى جانب القيادات الأمنية والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة ، ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية وعدد من المواطنين

وتقدم محافظ الشرقية بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء المحافظة بمناسبة الإحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، الموافق التاسع من سبتمبر، ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي، ابن قرية "هرية رزنه" أمام خديوي البلاد مطالبًا بالحرية و الكرامة، مؤكداً افتتاح 53 مسجدًا خلال سبتمبر بتكلفة تتخطي 200 مليون جنيه بالإضافة إلى افتتاح 55 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بمختلف القطاعات من (مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء - الإسكان - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة ) بتكلفة تتخطى مليار و ٩٦ مليون و 100 ألف جنيه، في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.