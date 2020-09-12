تفاصيل مزاد علني بمقدم 25 ألف جنيه على محلات وصيدليات وورش وكافيتريا

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، طرح 23 محلًا و4 صيدليات للبيع بالمزاد العلني بمساحات تتراوح من 15 إلى 99 مترًا مربعًا بمناطق دار مصر والحي السابع والحي الخامس، بواقع 12 محلا و2 صيدلية يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر المقبل، و11 محلا و2 صيدلية يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر المقبل.

كما أعلن جهاز تنمية حدائق أكتوبر طرح 13 محلا وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بمساحات تتراوح بين 16 إلى 65 مترًا مربعًا بسوق عمارات (1185 وابني بيتك السابعة)، يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر المقبل.

ويطرح جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة 6 محلات تجارية و1 صيدلية بمساحات تتراوح بين 20 إلى 40 مترًا مربعًا بسوق المجاورة 33 بالحي السادس بجوار مشروعي جنة السكني وسكن مصر، بالإضافة إلى 3 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين 50 إلى 56 مترًا مربعًا غرب جامعة دمياط الجديدة سكن مصر، يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل.

كما يطرح 15 ورشة وكافيتريا بمساحات تتراوح بين 21 إلى 58 مترًا مربعًا بمجمع الورش جنوب الحي الرابع يوم السبت الموافق 5 أكتوبر المقبل، ومكذا 10 محلات تجارية بمساحات تتراوح بين 13 إلى 37 مترًا مربعاً بالمجاورة 37 بالحي الخامس والمجاورة الرابعة بالحي الرابع أسفل العمارات يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر المقبل.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، طرح 22 محلًا و11 صيدلية للبيع بالمزاد العلني بمساحات تتراوح من 18 إلى 42 مترًا مربعًا بمختلف مناطق المدينة، على أن يكون 11 محل و6 صيدليات يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل، و11 محلا و5 صيدليات يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر المقبل.

ويأتي الطرح العلني بالشروط الآتية

- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا لكل محل أو صيدلية أو وحدة إدارية أو ورشة أو كافيتريا.

- تعقد جلسة المزاد في التاريخ الموضح في الـ12 ظهرًا بمقر جهاز المدينة.

- سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل وحدة، و25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية أو ورشة أو كافيتريا في موعد غايته جلسة المزاد.

المحلات والصيدلية:

يجرى استكمال سداد نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد.

الوحدات الإدارية والمهنية:

يجرى استكمال سداد "نسبة 25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء" من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد.

- يسدد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام.

والباقي وقدره 90% للمحلات والصيدلية و75% للوحدات يجرى سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

- سداد أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات مضافًا إليها فائدة البنك المركزي وقت السداد على أن تحتسب الفائدة من تاريخ رسو المزاد وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى نصف بالمائة مصاريف تحصيل بالنسبة للوحدات الإدارية ويضاف عليهم 2% بالنسبة للمحلات والصيدلية على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط والفوائد قبل الاستلام.

ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.