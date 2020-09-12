الكشف على 52 من راغبي الترشح لـ"النواب" في اليوم الثاني بقنا

أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة قنا، أن عدد المرشحين المحتملين لعضوية مجلس النواب، الذين وقعوا الكشف الطبي اليوم السبت، في اليوم الثاني، بلغ 52 شخصاً، عبر الحجز على موقع الوزارة.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم تخصيص مرافق صحية متفرقة، لتيسير أعمال الكشف على المرشحين، وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المديرية لمكافحة فيروس "كورونا".

وأضاف أن هناك 4 مستشفيات مخصصة لتوقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، وهي القومسيون الطبي، ومستشفى قنا العام، ومستشفى نجع حمادي العام، ومستشفى قوص المركزي، وأضاف أنه سيتم إجراء تحاليل المخدرات بالمعمل المشترك بمدينة قنا.

وأوضح أنه يتوجب على راغبي الترشح الدخول على الموقع الخاص بوزارة الصحة، لتسجيل البيانات الخاصة بهم، وتحديد موعد الكشف الطبي لكل مرشح.

وبلغ عدد المتقدمين الذين خضعوا لإجراءات الكشف الطبي، في اليوم الأول أمس الجمعة، 7 مرشحين محتملين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 59 مرشحاً على مدار يومين.