تعرف على طريقة تقييم العاملين بالسكة الحديد "اختبارات نفسية وسلوكية"

كشف الدكتور محمد حسن، نائب رئيس السكة الحديد للموارد البشرية، إعداد قوائم العاملين بطوائف التشغيل بالسكة الحديد، وهم "الكمسارية، البلوكات، المناورات، صرافو التذاكر، المزلقانات، سائقو القطارات، مساعد سائقي القطارات، والتحويلات"، لإجراء الكشوف الطبية واختبارات نفسية وتحليل المخدرات عليهم، موضحا أنّه سيتم إجراء ذلك على مراحل، للحفاظ على سير العمل داخل منظومة السكك الحديدية.

وقال حسن، لـ"الوطن"، إنّه سيتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين المتعاملين مع الجمهور بشكل دوري، تشمل الاختبارات النفسية والسلوكية، للتأكد من حسن معاملة الجمهور في عملهم، بناء على تعليمات الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على خلفية تصرف رئيس قطار رقم 948 (المنصورة - القاهرة)، الأسبوع الماضي، بالتجاوز في حق أحد الركاب جندي مجند بالقوات المسلحة، لأنّه كان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمساري القطار بعد أن سخر منه، وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، وتدخلت صفية إبراهيم والمعروفة إعلاميا بـ سيدة القطار ودفعت ثمن التذكرة، لمنع حدوث كارثة إنسانية.

وأضاف حسن، أنّه حال اجتياز أي عامل لجميع الاختبارات النفسية والسلوكية والطبية وأيضا الفنية سيتم استخراج له رخصة العمل بالسكة الحديد، ولن يتم استخراج رخصة عمل لأي عامل مدمن أو لديه مشكلات نفسية، وأنّ الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، شدد على تنفيذ الإجراءات، واحترام الجمهور، وعدم التجاوز فى حقهم.

وترصد "الوطن"، في 6 معلومات طريقة التقييم النفسي والسلوكي لجميع العاملين بالسكة الحديد، كما يلي:

1. تقسيم العاملين بجميع طوائف التشغيل لمجموعات مختلفة، ويحدد لكل مجموعة موعدا لعقد الاختبارات النفسية والسلوكية وتحليل المخدرات.

2. الاختبار النفسي والسلوكي قياس ومؤشر يتم الاعتماد عليه لمعرفة قدرة الشخص على تنفيذ مسؤولياته ومهامه بنجاح، وقدرته على التفاعل مع البيئة المحيطة، بصورة تجعل ناتج العمل أكثر كفاءة، مثل كيفية التعامل مع حوادث القطارات، وكيف يتعامل الكمساري مع الراكب، وكيفية تعامل عمال المناورات والتحويلات والمزلقانات حال حدوث أزمات، ورصد إجابات وردود كل عامل على حدو وتحليلها نفسيا وسلوكيا، وإعداد كشف خاص بكل عامل عن حالته النفسية والسلوكية وعرضها على رئيس السكة الحديد لاتخاذ ما يراه مناسبا حال ثبوت معاناة بعض العاملين نفسيا.

3. تحليل المخدرات إذ يتم أخذ عينات دم من كل العاملين وتحليلها، وتعرض النتائج على رئيس السكة الحديد، لاتخاذ ما يراه مناسبا حال تواجد عينات إيجابية لبعض العاملين.

4. عدم استخراج رخصة العمل بالسكة الحديد لأي عامل يعاني من أزمة نفسية قد تؤثر على سير العمل بالسكة الحديد وتعرض حياة المواطنين للخطر، وعدم السماح لأي عامل مدمن باستخراج الرخصة، والاستبعاد ينتظر المخالفين والمدمنين.

5. الاختبارات النفسية والسلوكية وتحليل المخدرات تتم عن طريق لجنة طبية مشكلة من مستشفى السكة الحديد والصحة النفسية وصندوف مكافحة المخدرات.

وبدأت الواقعة عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كشف الفيديو أنّ مجندًا كان يستقل قطار 948 المنصورة / القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمساري القطار، بعد أن سخر منه ومن كمامته وزيه العسكري، وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت السيدة ودفعت ثمن التذكرة للمجند.

وقدمت وزارة النقل اعتذارًا رسميًا بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة"، عن تجاوز كمسارية قطار في حق مجند، مؤكّدة احترامها واحترام العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.