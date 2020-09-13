كمساري واقعة القطار يطلب العفو والسماح: والدي في حالة حرجة

قال عادل صلاح عبدالمنعم، مشرف قطار المنصورة المساعد لرئيس القطار، الذي ظهر في واقعة القطار الشهيرة، إنّ حالة والده الصحية حرجة، وزادت صعوبتها عقب مشاهدته واقعة القطار، موضحا أنّه أخطأ في حق المجند، وأنّ هناك تعليمات بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، لكن الخطأ الذي حدث هو التجاوز ولن يحدث مرة أخرى.

وطالب عبدالمنعم، خلال حديثه لـ"الوطن"، الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالعفو والسماح، مؤكدا أنّه لن يقوم بمثل هذه الأفعال مرة أخرى، وسيحترم جموع الركاب، ولن يتجاوز في حق أحد، موضحا أنّ العقوبة التي تم توقيعها عليه "قاسية".

وأضاف أنّه يقدر السيدة صفية إبراهيم والمعروفة إعلاميا بـ سيدة القطار التي دفعت ثمن التذكرة للمجند، ويضع فعلتها فوق رأسه، مبديًا ندمه لتصرفه الخاطئ في حق المجند، معتبرًا أنّ ما حدث كان خارجا عن إرادته وذلة لسان بسبب ضغط العمل.

وأشار عبدالمنعم، إلى أنّه لم يتلق حتى الآن قرارا رسميا من قبل هيئة السكة الحديد، لتنفيذ عقوبة العمل بقطارات البضائع، موضحا أنّه على مدار 30 عاما بهيئة السكة الحديد لم يفتعل أي مشكلة واحدة تذكر.

وبدأت الواقعة بانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعين أمس الأول، ظهر فيه مجندا كان يستقل قطار 948 المنصورة / القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار بعد أن سخر منه، وحاول المحصل إنزاله من القطار؛ لأنه لم يدفع ثمن التذكرة.

وتقدمت وزارة النقل، على الفور، باعتذار رسمي بسبب واقعة القطار، بعد تجاوز كمسارية قطار في حق مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.